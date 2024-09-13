Сбивание Су-30 над Черным морем: Плетенчук прокомментировал, как это повлияет на ситуацию

Украинские разведчики впервые сбили российский самолет Су-30СМ с ПЗРК. Впрочем, как это повлияет на действия врага и будут ли оккупанты меньше использовать авиацию над акваторией Черного моря, пока рано говорить.

Об этом заявил спикер Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире 24 Канала. Он также добавил, что в воздушном пространстве над акваторией Черного моря российская авиация присутствует постоянно.

К теме "Бомбили" Иркутск и горели в Саках: что известно о Су-30, который бойцы ГУР МО уничтожили из ПЗРК

Как пройдет сбивание Су-30 над Черным морем

Украинские разведчики в ночь на 11 сентября сбили российский истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря. Приземлили вражеский борт с ПЗРК.

Плетенчук отметил, что пока неизвестно, как эта ситуация повлияет на поведение россиян над акваторией Черного моря, ведь выводы делать рано. Спикер сказал, что оккупанты имеют большое количество вылетов, в частности – с западного и южного побережья Крыма.

Конечно, в какой-то момент ситуация должна измениться, как это было с присутствием кораблей в Черном море, но пока забегать вперед и говорить об изменениях обстановки я не могу,

– добавил представитель ВМС.

В то же время Плетенчук вспомнил инцидент с Су-24, который еще год назад позволял себе дистанционно минировать зерновой коридор в Черном море, сбрасывать донные мины. После того, как украинские защитники сбили Су-24 над акваторией, россияне прекратили эту практику. В ВМС добавили, что это указывает на то, что оккупанты учитывают новые реалии войны.