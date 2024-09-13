Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері 24 Каналу. Він також додав, що в повітряному просторі над акваторією Чорного моря російська авіація присутня постійно.

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Як сплине збиття Су-30 над Чорним морем

Українські розвідники у ніч проти 11 вересня збили російський винищувач Су-30СМ над акваторією Чорного моря. Приземлили ворожий борт з ПЗРК.

Плетенчук зауважив, що поки невідомо, як ця ситуація вплине на поведінку росіян над акваторією Чорного моря, адже висновки робити зарано. Речник зауважив, що окупанти мають велику кількість вильотів, зокрема – із західного та південного узбереж Криму.

Звісно, в якийсь момент ситуація має змінитися, як це було з присутністю кораблів у Чорному морі, але поки що забігати наперед і казати про зміни обстановки я не можу,

– додав речник ВМС.

Водночас Плетенчук згадав інцидент зі Су-24, який ще рік тому дозволяв собі дистанційно мінувати зерновий коридор у Чорному морі, скидати донні міни. Після того, як українські захисники збили Су-24 над акваторією, росіяни припинили цю практику. У ВМС додали, що це вказує на те, що окупанти враховують нові реалії війни.