На сегодня страна-агрессор имеет примерно 130 истребителей 4++ поколения Су-30СМ. Эти самолеты содержат компоненты от французских производителей Thales и Safran. Что важно обслуживать это оборудование могут исключительно сертифицированные производителем специалисты на таком же сертифицированном оборудовании. Как известно, после того, как в наказание за вторжение на Россию были наложены санкции, она якобы потеряла возможность обеспечивать функционирование своих Су-30СМ. Впрочем, оказалось, что на самом деле, это совсем не так.

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16-летний предприниматель из Казахстана

Все почти три года полномасштабной войны в Украине агрессоры успешно обслуживают свои "сушки", чтобы потом бомбить наши города и убивать наших людей. Это стало возможным благодаря казахской фирме – "подрядчику".

Речь идет об обществе с ограниченной ответственностью "Analyst Research Consulting Group". Оно было образовано в 2014 году единоличным учредителем – Алданазаром Сагинбеком, которому на тот момент было всего лишь 16 лет. Данное общество как раз имеет дистрибьюторское соглашение с компанией Safran Electronics & Defense. На сайте ARC Group указано, что, мол, заказчиками французских средств военного назначения и услуг являются государственные органы и правоохранительные органы Казахстана. Впрочем, компания на самом деле служит "прокладкой" россиян для обхода санкций.

Как происходит обход санкций

Еще в октябре 2021 года ARC Group заключила первый договор с узкопрофильным ООО "Росавиаспецкомплект". В соглашении говорится, что казахская фирма должна предоставить услуги по ремонту/поставке компонентов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), производства компаний "THALES" и "Safran", для самолетов типа Су-30. Кроме того, казахстанская сторона, имея сертифицированных французами специалистов и оборудование, должна осуществить ремонт французского оборудования на российских самолетах Су-30.

Этот договор россиянами так и подписан не был. Зато, стороны заключили другой контракт 5 ноября 2021 года. Он не отличается по сути, впрочем, является более "скрытым". С предмета исчезло прямое упоминание французских компаний. Вероятно, этот договор был подписан задним числом, уже тогда, когда Россия вторглась в Украину, получила усиление санкций, а в Thales заявили об окончательном выходе с российского рынка.

Договор предусматривает, что россияне оплачивают предоставление полного цикла услуги под ключ – от обучения и сертификации казахстанских специалистов во Франции, до закупки у французов необходимой аппаратуры.

Получив, от россиян финансирование, казахстанская компания отправляет своих специалистов на обучение, все это время цинично вводя в заблуждение французов.

В 2024 году россияне выражают готовность купить у казахов не только специалистов, но и профинансировать покупку ими у французов аппаратуры для диагностики французских изделий на российских самолетах.

В это время заключается контракт между Thales AVS France SAS и АО "Авиаремонтный завод № 405", в котором минобороны Республики Казахстан указано как конечный пользователь самолетов Су-30СМ. Документ перечисляет ряд услуг, а также содержит прямой запрет передавать любые товары России.

Журналисты уверены, что этот договор был заключен в интересах России. Ведь именно тогда казахи выступают с коммерческим предложением россиянам, которое повторяет условия договора между Thales и АО "Авиаремонтный завод № 405".

Так, 26 июня 2024 года "ARC Group" направляет россиянам на рассмотрение и регистрацию коммерческое предложение на общую сумму 13 826 199,26 евро. По "странному" совпадению, это коммерческое предложение содержит почти те же сроки предоставления услуг и имеет тот же спектр услуг, что и договор между Thales и казахстанским авиазаводом.

Важно! Расследователи InformNapalm надеются, что французские Thales и Safran непременно увидят, что их контрагенты откровенно, коварно и цинично врут. Полное расследование журналистов с соответствующими документами, которые подтверждают обход санкций россиянами, можно прочитать здесь.