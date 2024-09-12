На сьогодні країна-агресорка має приблизно 130 винищувачів 4++ покоління Су-30СМ. Ці літаки містять компоненти від французьких виробників Thales та Safran. Що важливо обслуговувати це обладнання можуть виключно сертифіковані виробником фахівці на такому ж сертифікованому обладнанні. Як відомо, після того, як у покарання за вторгнення на Росію були накладені санкції, вона нібито втратила можливість забезпечувати функціонування своїх Су-30СМ. Втім, виявилося, що насправді, це зовсім не так.

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16-річний підприємець з Казахстану

Усі майже три роки повномасштабної війни в Україні агресори успішно обслуговують свої "сушки", аби потім бомбити наші міста і вбивати наших людей. Це стало можливим завдяки казахській фірмі – "підряднику".

Йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю "Analyst Research Consulting Group". Воно було утворене у 2014 році одноосібним засновником – Алданазаром Сагинбеком, якому на той момент було усього лише 16 років. Дане товариство якраз має дистриб’юторську угода з компанією Safran Electronics & Defense. На сайті ARC Group вказано, що, мовляв, замовниками французьких засобів військового призначення та послуг є державні органи та правоохоронні органи Казахстану. Втім, компанія насправді слугує "прокладкою" росіян для обходу санкцій.

Як відбувається обхід санкцій

Ще у жовтні 2021 року ARC Group уклала перший договір з вузькопрофільним ООО "Росавиаспецкомплект". В угоді йдеться, що казахська фірма має надати послуги з ремонту/поставки компонентів бортового радіоелектронного обладнання (БРЕО), виробництва компаній "THALES" та "Safran", для літаків типу Су-30. Крім того, казахстанська сторона, маючи сертифікованих французами фахівців та обладнання, має здійснити ремонт французького обладнання на російських літаках Су-30.

Цей договір росіянами так і підписаний не був. Натомість, сторони уклали інший контракт 5 листопада 2021 року. Він не відрізняється за суттю, втім, є більш "прихованим". З предмету зникла пряма згадка французьких компаній. Ймовірно, цей договір був підписаний заднім числом, вже тоді, коли Росія вторглася в Україну, отримала посилення санкцій, а в Thales заявили про остаточний вихід з російського ринку.

Договір передбачає, що росіяни оплачують надання повного циклу послуги під ключ – від навчання і сертифікації казахстанських фахівців у Франції, до закупівлі у французів необхідної апаратури.

Отримавши, від росіян фінансування, казахстанська компанія відправляє своїх фахівців на навчання, увесь цей час цинічно вводячи в оману французів.

У 2024 році росіяни висловлюють готовність купити у казахів не лише спеціалістів, але й профінансувати купівлю ними у французів апаратури для діагностики французьких виробів на російських літаках.

У цей час укладається контракт між Thales AVS France SAS та АО "Авіаремонтний завод № 405", у якому міноборони Республіки Казахстан зазначено як кінцевого користувача літаків Су-30СМ. Документ перераховує низку послуг, а також містить пряму заборону передавати будь-які товари Росії.

Журналісти впевнені, що цей договір був укладений в інтересах Росії. Адже саме тоді казахи виступають із комерційною пропозицією росіянам, яка повторює умови договору між Thales та АО "Авіаремонтний завод № 405".

Так, 26 червня 2024 року "ARC Group" надсилає росіянам на розгляд та реєстрацію комерційну пропозицію на загальну суму 13 826 199,26 євро. За "дивним" збігом, ця комерційна пропозиція містить майже ті самі строки надання послуг і має той самий спектр послуг, що і договір між Thales та казахстанским авіазаводом.

Важливо! Розслідувачі InformNapalm сподіваються, що французькі Thales та Safran неодмінно побачать, що їх контрагенти відверто, підступно і цинічно брешуть. Повне розслідування журналістів із відповідними документами, які підтверджують обхід санкцій росіянами, можна прочитати тут.