2 февраля, 11:07
2

В Беларусь прибыла новая партия мощнейших российских истребителей

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Беларусь получила новую партию российских истребителей Су-30СМ2.
  • Это часть непрерывного военно-технического сотрудничества с Россией, общее количество самолетов в Беларуси может достигать 7-8 единиц.

Беларусь получила очередную партию российских многоцелевых истребителей Су-30СМ2. Официальные источники не уточняют количество поставленных самолетов.

Но это не единичный случай – страна уже получала их в течение 2025 года. Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Как Беларусь получила новые истребители?

Партия российских многоцелевых истребителей Су-30СМ2 прибыла на базу в Барановичах 29 января. Они имеют красные бортовые номера, которые были заретушированы.

Министерство обороны Республики сообщило о поставке, не раскрывая точное количество самолетов. Однако, учитывая предыдущие поставки машин этого типа Беларуси, речь может идти об одном или двух самолетах.

Эта передача является частью непрерывного военно-технического сотрудничества между Минском и Москвой. В частности, последнюю партию зафиксировали в декабре 2025 года, когда прибыли самолеты с номерами "13" и "14".

Таким образом, по состоянию на сегодня Беларусь может иметь в составе своих воздушных сил в целом не менее 7 – 8 самолетов Су-30СМ2.

Что известно о Су-30СМ2?

  • Су-30СМ2 – модернизированная версия российского многоцелевого истребителя. Она была создана на базе советского Су-27 и Su-30.

  • Эти самолеты считаются одними из самых мощных в российском арсенале четвертого поколения и имеют экипаж из двух пилотов. Они способны применять высокоточные ракеты воздух-воздух класса Р-37М с дальностью поражения около 200 километров – одну из самых дальнобойных в своем классе.

  • Поставки осуществляются в рамках межправительственного соглашения между Беларусью и Россией, заключенного в июне 2017 года. Документ предусматривает передачу белорусской стороне 12 многоцелевых истребителей Су-30.