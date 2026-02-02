В Беларусь прибыла новая партия мощнейших российских истребителей

Беларусь получила очередную партию российских многоцелевых истребителей Су-30СМ2. Официальные источники не уточняют количество поставленных самолетов.

Но это не единичный случай – страна уже получала их в течение 2025 года. Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Как Беларусь получила новые истребители?

Партия российских многоцелевых истребителей Су-30СМ2 прибыла на базу в Барановичах 29 января. Они имеют красные бортовые номера, которые были заретушированы.

Министерство обороны Республики сообщило о поставке, не раскрывая точное количество самолетов. Однако, учитывая предыдущие поставки машин этого типа Беларуси, речь может идти об одном или двух самолетах.

Эта передача является частью непрерывного военно-технического сотрудничества между Минском и Москвой. В частности, последнюю партию зафиксировали в декабре 2025 года, когда прибыли самолеты с номерами "13" и "14".

Таким образом, по состоянию на сегодня Беларусь может иметь в составе своих воздушных сил в целом не менее 7 – 8 самолетов Су-30СМ2.

Что известно о Су-30СМ2?