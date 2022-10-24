Су-34 упал на многоэтажку в Ейске: причиной авиакатастрофы стали птицы, – росСМИ

В результате падения истребителя на многоэтажку в Ейске погибли по меньшей мере 15 человек. В минообороны России заявили, что причина крушения – возгорание в одном из двигателей. Впрочем, в СМИ отметили, что в двигатель могли залететь птицы.

Так, остатки чаек обнаружили при осмотре обломков самолета Су-34 после авиакатастрофы в Ейске. Об этом пишут российские СМИ.

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Как птицы попали в двигатели российского бомбардировщика

Российские силовики рассказали, что якобы птицы попали в двигатели истребителя еще во время его взлета. Однако официального заявления на этот счет пока не сделали.

Примечательно, что некоторые российские СМИ предполагали, что причиной падения истребителя могут быть птицы еще 17 октября. Теоретически Су-34 может лететь, если поврежден только один двигатель.

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Коротко об авиакатастрофе в Ейске

Российский истребитель вечером 17 октября упал на многоэтажку в Ейске Краснодарского края. В доме вспыхнул пожар. Огонь охватил все этажи – с первого до девятого.

Су-34 нес на борту полный боекомплект. На видео с места авиакатастрофы отчетливо слышны взрывы.

В минобороны России заявили, что это был якобы тренировочно-учебный полет. А причина падения – возгорание одного из двигателей.

Кстати, пилоты катапультировались, поэтому никто даже не думал, чтобы увести самолет от жилых домов и не допустить гибели людей.

Официально в России заявили о 15 погибших. В частности, умерли трое детей. Однако в телеграм-каналах распространяют информацию, что жертв гораздо больше. Только на одном городском кладбище в Ейске обнаружили 17 могил.

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