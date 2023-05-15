В субботу, 13 мая, аномальные явления происходили в западном регионе России. Собственно, жестко приземлились два вертолета Ми-8 и по одному самолету типов Су-34 и Су-35. Впоследствии одно из изданий, позиционирующих себя как российское, но "оппозиционное", написало, что федеральные каналы полностью проигнорировали "авиапад".

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Нет пары из уст

Собственно, все новостные программы "Первого канала", "России 1" и НТВ не выпустили ни одного сюжета о четырех летательных аппаратах, разбившихся на Брянщине, хотя за последние дни было 19 выпусков новостей и четыре итоговых информационных программ на этих телеканалах.

Так, на "Первом канале" вышли семь новостных программ и итоговое "Воскресное время", на "России 1" показали шесть выпусков новостей и итоговые "Известия недели", на НТВ – шесть новостных программ и две итоговые: "Центральное телевидение" и "Итоги недели",

– говорится в источнике.

Кроме того, там отмечено, что основные темы для новостей на всех трех информационных помойках касались:

смерти журналиста Эдуарда Сагалаева;

"хлопка" в Луганске;

президентских выборов в Турции;

так называемой "специальной военной операции" в целом.

Когда не было "больших инфоприводов", эти информационные ресурсы наполняли эфир сюжетами о фестивале морского гребешка в Приморье, шторме "Мокко" в Юго-Восточной Азии и погоде в Москве.

То есть развлекали деградированную публику как умели и могли.

На самом деле "очень странно", почему оккупанты решили молчать как партизаны о разбиении такого большого количества авиации в Брянской области. Очевидно, все, что бы они об этом ни сказали, выглядело бы неубедительным.

Падение самолетов в Брянщине