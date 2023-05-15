У суботу, 13 травня, аномальні явища відбувались в західному регіоні Росії. Власне, жорстко приземлились два гелікоптери Мі-8 та по одному літаку типів Су-34 та Су-35. Згодом одне з видань, що позиціює себе як російське, але "опозиційне", написало, що федеральні канали повністю проігнорували "авіапад".

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Ні пари з вуст

Власне, усі новинні програми "Першого каналу", "Росії 1" і НТВ не випустили жодного сюжету про чотири літальні апарати, що розбилися на Брянщині, хоча за останні дні було аж 19 випусків новин та чотири підсумкові інформаційні програми на цих телеканалах.

Так, на "Першому каналі" вийшли сім новинних програм та підсумковий "Недільний час", на "Росії 1" показали шість випусків новин та підсумкові "Вісті тижня", на НТВ – шість новинних програм та дві підсумкові: "Центральне телебачення" та "Підсумки тижня",

– йдеться в джерелі.

Окрім того, там зазначено, що основні теми для новин на всіх трьох інформаційних помийках стосувались:

смерті журналіста Едуарда Сагалаєва;

"бавовни" в Луганську;

президентських виборів в Туреччині;

так званої "спеціальної військової операції" загалом.

Коли не було "великих інфоприводів" ці інформаційні ресурси наповнювали ефір сюжетами про фестиваль морського гребінця в Примор'ї, шторм "Мокко" у Південно-Східній Азії та погоду в Москві.

Себто розважали здеградовану публіку як вміли та могли.

Насправді "дуже дивно", чому окупанти вирішили мовчати як партизани про розбиття такої великої кількості авіації у Брянській області. Вочевидь, усе, що б вони про це не сказали, мало б непереконливий вигляд.

Падіння літаків на Брянщині