Это впервые, когда Россия представляет собственный самолет на официальных событиях такого типа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что делает российский Су-57 в Китае

Как пишут сами пропагандистские ресурсы в сети, вероятно, в Китай прибыл предсерийный истребитель Т-50-4 с бортовым номером 054. Более того, оккупанты хвастаются, что "Китай стал первой страной, куда Россия отправила свой истребитель пятого поколения".

Российский истребитель прилетел в Китай: смотрите видео

Стоит заметить, что именно с бортов Су-57 российская армия запускает ракеты типа Х-59. Впрочем, этот истребитель сложно назвать самолетом пятого поколения, скорее, как заметили в СМИ, он является представителем поколения 4++.

О причинах прибытия Су-57 в Китай, то журналисты Defense Express отмечают следующее. Во-первых, еще в 2020 году кремлевские пропагандисты возмущались, что Су-57 не вошел в список истребителей пятого поколения. Тогда там были китайский J-20 и американские F-22 и F-35.

Во-вторых, Россия могла отправить свой истребитель в Китай, что публично заявить своему союзнику то, что самолет активно участвует в боевых действиях. Кроме того, это может быть и намеком на расширение сотрудничества Москвы и Пекина, в частности – в оборонно-промышленном комплексе.