Це вперше, коли Росія презентує власний літак на офіційних подіях такого типу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Що робить російський Су-57 в Китаї

Як пишуть самі пропагандистські ресурси у мережі, ймовірно, до Китаю прибув передсерійний винищувач Т-50-4 з бортовим номером 054. Ба більше, окупанти вихваляються, що "Китай став першою країною, куди Росія відправила свій винищувач п’ятого покоління".

Російський винищувач прилетів у Китай: дивіться відео

Варто зауважити, що саме з бортів Су-57 російська армія запускає ракети типу Х-59. Втім, цей винищувач складно назвати літаком п'ятого покоління, скоріше, як зауважили у ЗМІ, він є представником покоління 4++.

Щодо причин прибуття Су-57 у Китай, то журналісти Defense Express зауважують наступне. По-перше, ще у 2020 році кремлівські пропагандисти обурювалися, що Су-57 не увійшов до списку винищувачів п'ятого покоління. Тоді там були китайський J-20 та американські F-22 та F-35.

По-друге, Росія могла відправити свій винищувач до Китаю, що публічно заявити своєму союзнику те, що літак активно бере участь у бойових діях. Крім того, це може бути й натяком на розширення співпраці Москви та Пекіна, зокрема – в оборонно-промисловому комплексі.