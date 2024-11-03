Влітку стало відомо, що ці безпілотники можна застосовувати не лише проти водних цілей, але й проти повітряних. Морську платформу Magura озброїли ракетами класу "повітря-повітря".

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Наступна задача – контроль над "чорноморським" небом

В ефірі телемарафону командир спецпідрозділу ГУР МО Group 13 розповів про те, як надводні дрони змінили умови ведення війни на морі і в повітрі, передає 24 Канал.

За словами військового, Magura паралізували роботу російського флоту та значно обмежили авіаційні можливості ворога. Так, там, де противник помітив роботу українських дронів, він вже не використовує ту техніку, яку міг застосовувати раніше, бо боїться її втратити. Для росіян найбільший страх – репутаційнй. Тому певну авіацію вони вже не використовують.

Командир спецпідрозділу зауважив, що його група працює над новими рішеннями щодо боротьби із авіацією. Деталі розкривати спецпризначець не став.

"Ми дійшли до результата, коли Чорноморський флот блокований. Наступний етап – контроль повітря над Чорним морем, і не тільки", –зауважив він.

Військовий нагадав, що росіяни мають флот не лише у Чорному морі, тому у них ще дуже багато роботи.

Також у цьому інтерв'ю командир розповів про найскладнішу операцію, яку доводилося здійснити його Group 13.