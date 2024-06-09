Кремль, как всегда, хвастался своей "аналоговнетной" авиацией, однако истребители спокойно поразили на территории России. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что для России это станет огромной репутационной потерей.

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Позор для России

Утром 9 июня стало известно, что дроны ГУР поразили российский многоцелевой истребитель Су-57. Это произошло не просто впервые с полномасштабного вторжения России в Украину, это первая такая потеря в истории.

По сведениям 2020 года, цена этого самолета составляет около 4,7 миллиарда рублей. Таких истребителей на вооружении у России – до 12 единиц.

Су-57 в России считают многофункциональным истребителем пятого поколения, хотя я бы его так не называл, он не соответствует характеристикам такого самолета. Но в него действительно вложили много денег. Главной, однако, является не цена, а репутационная потеря. Это позор. У россиян приступ паники и истерии из-за этого поражения,

– отметил Александр Коваленко.

Сам факт поражения этого самолета на территории России и то, что его никто не смог защитить, является очень красноречивым событием. Сравнить это можно с поражением самолета А-50 или бомбардировщиков Ту-22М3.

"Это тот самый случай, когда "не имея аналогов, лучший во вселенной" самолет уничтожили. Это пример того, насколько эффективно можно уничтожать авиацию именно на земле. Для этого нужны не только дроны, а в перспективе и ATACMS, чтобы можно было использовать их, например, по аэродромам", – заметил военный обозреватель.

Все же весомой причиной поражения Су-57 стала критическая нехватка систем ПВО в самой России. На третий год большой войны россиянам действительно начинает не хватать комплексов, которые бы эффективно противодействовали украинским БпЛА.

То есть хоть сам истребитель Су-57 не использовали на территории Украины из-за малочисленности, однако его уничтожение красноречиво показывает, насколько плохая ситуация у оккупантов с системами ПВО.

Поражение Су-57: что известно