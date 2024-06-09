Кремль, як завжди, хвалився своєю "аналоговнєтною" авіацією, однак винищувачі безпроблемно уразили на території Росії. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що для Росії це стане величезною репутаційною втратою.
Детальніше Винищувач "недоп'ятого покоління": що відомо про уражений Су-57, яких Росія має близько десяти
Ганьба для Росії
Вранці 9 червня стало відомо, що дрони ГУР уразили російський багатоцільовий винищувач Су-57. Це сталося не просто вперше з повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це перша така втрата в історії.
За відомостями 2020 року, ціна цього літака становить близько 4,7 мільярда рублів. Таких винищувачів на озброєнні у Росії – до 12 одиниць.
Су-57 у Росії вважають багатофункціональним винищувачем п'ятого покоління, хоч я б його так не називав, він не відповідає характеристикам такого літака. Але у нього справді вклали багато грошей. Головною, однак, є не ціна, а репутаційна втрата. Це ганьба. У росіян приступ паніки та істерії через це ураження,
– наголосив Олександр Коваленко.
Сам факт ураження цього літака на території Росії і те, що його ніхто не зміг захистити, є дуже красномовною подією. Порівняти це можна з ураженням літака А-50 або ж бомбардувальників Ту-22М3.
"Це той самий випадок, коли "не маючи аналогів, найкращий у всесвіті" літак знищили. Це приклад того, наскільки ефективно можна знищувати авіацію саме на землі. Для цього потрібні не лише дрони, а в перспективі й ATACMS, щоб можна було використовувати їх, наприклад, по аеродромах", – зауважив військовий оглядач.
Все ж вагомою причиною ураження Су-57 стала критична недостача систем ППО у самій Росії. На третій рік великої війни росіянам справді починає бракувати комплексів, які б ефективно протидіяли українським БпЛА.
Тобто хоч сам винищувач Су-57 не використовували на території України через нечисленність, однак його знищення красномовно показує, наскільки погана ситуація в окупантів з системами ППО.
Ураження Су-57: що відомо
- На ранок 9 червня у Головному управлінні розвідки повідомили про атаку безпілотників на російський аеродром "Ахтубінськ", що відбулася напередодні. Дронам вдалося уразити багатоцільовий винищувач Су-57, про що свідчать супутникові фото з місця, де стояв літак.
- Зауважимо, що аеродром "Ахтубінськ" розташований в Астраханській області, за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Його використовують для ракетних ударів для України. Зокрема, іноді з цього аеродрому злітають МіГи.
- У російських телеграм-каналах почали масово ширитись нібито нові фотографії Су-57, хоч жодних уражень не було видно. Втім після моніторингу опублікованих фото з'ясувалося, що це старі зображення, які ще кілька років тому використовували у мережі.