Кремль, як завжди, хвалився своєю "аналоговнєтною" авіацією, однак винищувачі безпроблемно уразили на території Росії. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що для Росії це стане величезною репутаційною втратою.

Детальніше Винищувач "недоп'ятого покоління": що відомо про уражений Су-57, яких Росія має близько десяти

Ганьба для Росії

Вранці 9 червня стало відомо, що дрони ГУР уразили російський багатоцільовий винищувач Су-57. Це сталося не просто вперше з повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це перша така втрата в історії.

За відомостями 2020 року, ціна цього літака становить близько 4,7 мільярда рублів. Таких винищувачів на озброєнні у Росії – до 12 одиниць.

Су-57 у Росії вважають багатофункціональним винищувачем п'ятого покоління, хоч я б його так не називав, він не відповідає характеристикам такого літака. Але у нього справді вклали багато грошей. Головною, однак, є не ціна, а репутаційна втрата. Це ганьба. У росіян приступ паніки та істерії через це ураження,

– наголосив Олександр Коваленко.

Сам факт ураження цього літака на території Росії і те, що його ніхто не зміг захистити, є дуже красномовною подією. Порівняти це можна з ураженням літака А-50 або ж бомбардувальників Ту-22М3.

"Це той самий випадок, коли "не маючи аналогів, найкращий у всесвіті" літак знищили. Це приклад того, наскільки ефективно можна знищувати авіацію саме на землі. Для цього потрібні не лише дрони, а в перспективі й ATACMS, щоб можна було використовувати їх, наприклад, по аеродромах", – зауважив військовий оглядач.

Все ж вагомою причиною ураження Су-57 стала критична недостача систем ППО у самій Росії. На третій рік великої війни росіянам справді починає бракувати комплексів, які б ефективно протидіяли українським БпЛА.

Тобто хоч сам винищувач Су-57 не використовували на території України через нечисленність, однак його знищення красномовно показує, наскільки погана ситуація в окупантів з системами ППО.

Ураження Су-57: що відомо