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      Субботние протесты "желтых жилетов": много травмированных и столкновения с полицией

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      В Париже проходит очередная акция желтых жилетов. На протест во французской столице вышло более 8 тысяч человек, среди них полторы тысячи ультрас.

      Среди протестующих уже 11 человек травмированы, и 82 – задержаны, сообщает AP.

      Читайте также: Макрон не собирается запрещать акции протеста во Франции

      На Елисейских полях молодые люди в черных масках начали крушить киоски, разжигать костер и устанавливать баррикады.

      Протестующие били витрины в бутиках в центре Парижа и подожгли банк. Кое-кто начал швырять в полицию бутылки с зажигательной смесью и брусчатку.

      Правоохранители ответили слезоточивым газом и водометами. Активисты "желтых жилетов" называют свою акцию ультиматумом президенту Эммануэлю Макрону.

      Накануне власти усилили полицейское патрулирование в Париже. На улицы вывели почти пять тысяч правоохранителей.

      Видео протестов "желтых жилетов":

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют? Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (но его еще не ввели).

      Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов"

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      Теги: Эммануэль Макрон Новости Франции Протесты "желтых жилетов"
      Источник: 24 канал
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