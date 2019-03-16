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      Суботні протести "жовтих жилетів": багато травмованих та сутички з поліцією

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      У Парижі відбувається чергова акція жовтих жилетів. На протест у французькій столиці вийшло понад 8 тисяч людей, серед них півтори тисячі ультрас.

      Серед протестувальників вже 11 людей травмовані, і 82 – затримані, повідомляє AP.

      Читайте також: Макрон не збирається забороняти акції протесту у Франції

      На Єлисейських полях молодики у чорних масках почали трощити кіоски, розкладати багаття і встановлювати барикади.

      Протестувальники били вітрини в бутіках в центрі Парижа і підпалили банк. Дехто почав жбурляти в поліцію пляшки із запальною сумішшю і бруківку.

      Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і водометами. Активісти "жовтих жилетів" називають свою акцію ультиматумом президенту Еммануелю Макрону.

      Напередодні влада посилила поліцейське патрулювання в Парижі. На вулиці вивели майже п'ять тисяч правоохоронців. 

      Відео протестів "жовтих жилетів":

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).

      Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів"

      blog_ava
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      Теги: Протести "жовтих жилетів" Новини Франції Еммануель Макрон
      Джерело: 24 канал
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