Суботні протести "жовтих жилетів": багато травмованих та сутички з поліцією

У Парижі відбувається чергова акція жовтих жилетів. На протест у французькій столиці вийшло понад 8 тисяч людей, серед них півтори тисячі ультрас.

Серед протестувальників вже 11 людей травмовані, і 82 – затримані, повідомляє AP.

Читайте також: Макрон не збирається забороняти акції протесту у Франції

На Єлисейських полях молодики у чорних масках почали трощити кіоски, розкладати багаття і встановлювати барикади.

Протестувальники били вітрини в бутіках в центрі Парижа і підпалили банк. Дехто почав жбурляти в поліцію пляшки із запальною сумішшю і бруківку.

Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і водометами. Активісти "жовтих жилетів" називають свою акцію ультиматумом президенту Еммануелю Макрону.

Напередодні влада посилила поліцейське патрулювання в Парижі. На вулиці вивели майже п'ять тисяч правоохоронців.

Відео протестів "жовтих жилетів":

Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).



Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів"