Субботние протесты "желтых жилетов" закончились задержанием десятков человек (фото)

В Париже, во время акций протеста движения "желтых жилетов" полиция задержала 33 человека. Всего в столице власть насчитала более 4 тысячи протестующих. При этом сами "желтые жилеты" сообщили о более 92 тысяч участников митингов по всей стране.

В субботу во французской столице было запланировано как минимум 4 акции. Процессия, которая считалась главной, изменила согласованный маршрут в последнюю минуту, после чего полиция применила спецсредства.

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Организаторы заявляют, что хотят поддерживать давление на правительство, поскольку двухмесячная "большая дискуссия", инициированная президентом Макроном, чтобы простые французские люди выразили свои взгляды на экономические и демократические вопрос страны, заканчивается в марте.

Des Gilets Jaunes quittent les Champs-Elysées et partent en manif sauvage dans les rues de Paris rien ne changera jamais ces individus ne respecteront jamais les règles de la République. #GiletsJaunes #Acte16 #ActeXVI #2mars #YellowVests #Paris pic.twitter.com/AgLzumUMr8 — ️‍ Eric Lopez (@ericoolopez) 2 березня 2019 р.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели).

Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".