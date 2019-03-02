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      Франция официально признала феминитивы в названиях профессий

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      Франция официально признала феминитивы в названиях профессий
      Франция официально признала феминитивы в названиях профессий / Фото из открытых источников

      Во Франции официально признали феминитивы для обозначения профессий. Ранее французская академия отрицала такие изменения, называя их "варварскими".

      Французская академия заявила, что теперь не возражает против таких изменений. Их назвали "естественной эволюцией" французского языка, пишет ВВС.

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      Академия в своем отчете подчеркнула, что считает любые изменения, которые имеют целью признать в языке место женщины в современном обществе, "можно принять, если они не противоречат элементарным и основополагающим правилам языка".

      Отныне академия будет допускать использование, в частности, слова professeure (профессорша) вместо мужской версии professeur (профессор).

      Однако, в учреждении, которое следит за чистотой французского языка с XVII века, заявили, что не будут определять полный список названий профессий. Они считают это непосильной задачей.

      В академии отметили, что некоторые феминитивы уже широко используются. Например, существуют несколько феминитивов для обозначения профессии auteur (автор) – auteure, autoresse и autrice.

      Для французских феминисток лингвистическое признание женщин, как признающее их присутствие в мире, является очень важным,
      – отметила в Twitter французская журналистка Фостин Вольфарт.

      К слову, во французском языке для обозначения женщины на определенной должности обычно используется определенный артикль: например, la juge (женщина-судья) или la ministre (женщина-министр).

      Изменения сделают названия уже существующих профессий формальными.

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      Теги: Новости политики Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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