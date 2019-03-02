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      Франція офіційно визнала фемінітиви у назвах професій

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      Франція офіційно визнала фемінітиви у назвах професій
      Франція офіційно визнала фемінітиви у назвах професій / Фото з відкритих джерел

      У Франції офіційно визнали фемінітиви для позначення професій. Раніше французька академія заперечувала такі зміни, називаючи їх "варварськими".

      Французька академія заявила, що тепер не заперечує проти таких змін. Їх назвали "природною еволюцією" французької мови, пише ВВС.

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      Академія у своєму звіті наголосила, що вважає будь-які зміни, які мають на меті визнати в мові місце жінки в сучасному суспільстві, "можна прийняти, якщо вони не суперечать елементарним і основоположним правилам мови".

      Відтепер академія допускатиме використання, зокрема, слова professeure (професорка) замість чоловічої версії professeur (професор).

      Однак, в установі, яка стежить за чистотою французької мови з XVII століття, заявили, що не визначатимуть повний список назв професій. Вони вважають це непосильним завданням.

      В академії зазначили, що деякі фемінітиви вже широко використовуються. Наприклад, існує кілька фемінітивів для позначення професії auteur (автор) – auteure, autoresse та autrice.

      Для французьких феміністок лінгвістичне визнання жінок, як таке, що визнає їхню присутність у світі, є дуже важливим",
      – зазначила у Twitter французька журналістка Фостін Вольфарт.

      До слова, у французькій мові для позначення жінки на певній посаді зазвичай використовується означений артикль: наприклад, la juge (жінка-суддя) або la ministre (жінка-міністр).

      Зміни зроблять назви професій, що вже існують, формальними.

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      Теги: Новини політики Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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