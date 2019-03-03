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      Суботні протести "жовтих жилетів" закінчились затриманням десятків людей (фото)

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      У Франції затримано 33 "жовтих жилети"
      У Франції затримано 33 "жовтих жилети" / DriesHiroux

      У Парижі, під час акцій протесту руху "жовтих жилетів" поліція затримала 33 людини. Загалом у столиці влада нарахувала понад 4 тисячі протестуючих. При цьому самі "жовті жилети" повідомили про понад 92 тисяч учасників мітингів по всій країні.

      В суботу у французькій столиці було заплановано принаймні 4 акції. Процесія, яка вважалася головною, змінила узгоджений маршрут в останню хвилину, після чого поліція застосувала спецзасоби.

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      Організатори заявляють, що хочуть підтримувати тиск на уряд, оскільки двомісячна "велика дискусія", ініційована президентом Макрона, щоб прості французькі люди висловили свої погляди на економічні та демократичні питання країни, закінчується у березні.

       

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).
      Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

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      Теги: Новини Франції Поліція Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 Канал
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