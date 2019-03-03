Суботні протести "жовтих жилетів" закінчились затриманням десятків людей (фото)

У Парижі, під час акцій протесту руху "жовтих жилетів" поліція затримала 33 людини. Загалом у столиці влада нарахувала понад 4 тисячі протестуючих. При цьому самі "жовті жилети" повідомили про понад 92 тисяч учасників мітингів по всій країні.

В суботу у французькій столиці було заплановано принаймні 4 акції. Процесія, яка вважалася головною, змінила узгоджений маршрут в останню хвилину, після чого поліція застосувала спецзасоби.

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Організатори заявляють, що хочуть підтримувати тиск на уряд, оскільки двомісячна "велика дискусія", ініційована президентом Макрона, щоб прості французькі люди висловили свої погляди на економічні та демократичні питання країни, закінчується у березні.

Des Gilets Jaunes quittent les Champs-Elysées et partent en manif sauvage dans les rues de Paris rien ne changera jamais ces individus ne respecteront jamais les règles de la République. #GiletsJaunes #Acte16 #ActeXVI #2mars #YellowVests #Paris pic.twitter.com/AgLzumUMr8 — ️‍ Eric Lopez (@ericoolopez) 2 березня 2019 р.

Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).

Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".