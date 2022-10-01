Какие документы необходимы ВПЛ для оформления субсидий: полный перечень
Источник:"Факты"
Переселенцы могут также получить субсидии. Для этого им нужно предоставить несколько документов.
С 1 октября в Украине изменится механизм выплаты льгот и субсидий. В частности, их будет осуществлять Пенсионный фонд.
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Переселенцы могут оформить субсидии
Замминистра социальной политики Виталий Музыченко рассказал, что переселенцы могут оформить субсидии на оплату ЖКУ. Для этого им, кроме заявления и декларации, следует подать в органы соцзащиты договор аренды жилья или справку переселенца.
Если человек обращается за субсидией не по месту регистрации, то он должен подтвердить документально, на основании чего он здесь проживает: договор аренды жилья или справка внутренне перемещенного лица,
– заметил Музыченко.
Какой размер субсидии в Украине
В 2021 году субсидию дали почти 400 тысяч семей. Ее средний размер по Украине составил 4037,19 гривны.
Заметим, что размер субсидии находится в зависимости от дохода семьи. Потому ее размер будет отличаться для отдельных домохозяйств.
Субсидия рассчитывается по формуле: плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов минус обязательный платеж.
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