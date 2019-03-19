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      Субсидии наличными: украинцы в марте получат на руки почти шесть миллиардов гривен

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      Украинцы впервые получили субсидию наличными
      Украинцы впервые получили субсидию наличными / Иллюстративное фото

      5,7 миллиарда гривен Минсоцполитики получит в марте 2019 года из государственного бюджета для выплаты субсидии наличными. 3,4 миллиона хозяйств будут иметь "живые" деньги для оплаты коммунальных услуг. При этом средний размер субсидии на семью – 1676 гривен.

      Об этом на селекторном совещании рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет УНИАН.

      Читайте также: Сколько субсидий наличными выплатили в Украине за первый день

      По словам министра, в среднем люди получат на руки 1 тысячу 676 гривен.

      При этом 3 миллиона 400 тысяч домохозяйств получат субсидию наличными. Из них через Пенсионный фонд – 2,3 миллиона украинцев, а остальные 1,2 миллиона – через "Ощадбанк". Для этого в марте из государственного бюджета будет выделено почти 5,7 миллиарда гривен.

      Так же все будет происходить и в апреле, и в мае.

      Что такое субсидия?Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления потребуются: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

      В целом в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 58 миллиардов гривен (чуть менее, чем десятая часть от суммы, которую тратят в США на внешнюю разведку) на субсидии населению.

      Таким образом перед президентскими выборами украинцы получили дополнительные выплаты от государства в форме субсидий, и в форме индексированной пенсии.

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      Теги: Деньги Новости Украины Павел Розенко Субсидии Коммунальные услуги
      Источник: 24 Канал
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