Субсидии наличными: украинцы в марте получат на руки почти шесть миллиардов гривен

5,7 миллиарда гривен Минсоцполитики получит в марте 2019 года из государственного бюджета для выплаты субсидии наличными. 3,4 миллиона хозяйств будут иметь "живые" деньги для оплаты коммунальных услуг. При этом средний размер субсидии на семью – 1676 гривен.

Об этом на селекторном совещании рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет УНИАН.

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По словам министра, в среднем люди получат на руки 1 тысячу 676 гривен.

При этом 3 миллиона 400 тысяч домохозяйств получат субсидию наличными. Из них через Пенсионный фонд – 2,3 миллиона украинцев, а остальные 1,2 миллиона – через "Ощадбанк". Для этого в марте из государственного бюджета будет выделено почти 5,7 миллиарда гривен.

Так же все будет происходить и в апреле, и в мае.

Что такое субсидия?Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления потребуются: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

В целом в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 58 миллиардов гривен (чуть менее, чем десятая часть от суммы, которую тратят в США на внешнюю разведку) на субсидии населению.

Таким образом перед президентскими выборами украинцы получили дополнительные выплаты от государства в форме субсидий, и в форме индексированной пенсии.

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