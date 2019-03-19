Субсидії готівкою: українці в березні отримають на руки майже шість мільярдів гривень

5,7 мільярда гривень мінсоцполітики отримає у березні 2019 року з державного бюджету для виплати субсидії готівкою. 3,4 мільйона господарств матимуть "живі" гроші для сплати комунальних послуг. При цьому середній розмір субсидії на сім'ю – 1676 гривень.

Про це на селекторній нараді розповів віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, пише УНІАН.

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За словами міністра, у середньому люди отримають на руки 1 тисяча 676 гривень.

При цьому 3 мільйони 400 тисяч домогосподарств отримають субсидію готівкою. З них через Пенсійний фонд – 2,3 мільйона українців, а решта 1,2 мільйона – через "Ощадбанк". Для цього у березні з державного бюджету буде виділено майже 5,7 мільярда гривень.

Так само все відбуватиметься і у квітні, і у травні.

Що таке субсидія? Це цільова і раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібні: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

Загалом в бюджеті України на 2019 рік передбачено 58 мільярдів гривень (трохи менше, ніж десята частина від суми, яку витрачають у США на зовнішню розвідку) на субсидії населенню.

Таким чином перед президентськими виборами українці отримали додаткові виплати від держави – і у формі субсидій, і у формі індексованої пенсії.

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