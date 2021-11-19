Суд арестовал гражданина США, заказавшего убийство министра Лещенко
19 ноября 2021 , 14:54Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Ґрати"
Подозреваемому по делу покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко 19 ноября избрали меру пресечения. Гражданина США Курта Джейкоба Гросанса арестовали на два месяца.
По данным правоохранителей, Гросанс вел аграрный бизнес в Украине. Лещенко в 2018 году занял должность топ-менеджера в его компании.
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Впоследствии бизнесмен обвинил его в хищении 250 миллионов долларов и пытался взыскать деньги через суд,
– говорится в сообщении.
Детали следствия
Следствие установило, что Гросанс воспользовался услугами коллектора Дмитрия Коваленко. В то же время тот только взял деньги и не выполнил заказ. Тогда коллектора решили убить.
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