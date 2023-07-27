Минус квартиры в Одессе, элитные автомобили: имущество одесского военкома Борисова арестовали

Бывший начальник Одесского областного ТЦК подозревается в незаконном обогащении. Собственно, речь идет о Евгении Борисове. Суд уже принял решение о конфискации его имущества в Украине.

В четверг, 27 июля, стало известно, что суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экскеровщика Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Кроме того, было конфисковано имущество членов семьи Борисова.

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Арест имущества военкома

Как пишут в Офисе генпрокурора, были арестованы земельные участки Борисова, общей площадью более 2 гектаров в Одесской области, дома и квартиры в Одессе, а также 6 элитных автомобилей:

Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска;

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска;

Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска;

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года выпуска;

Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска;

Audi A6, 1999 года выпуска.

Вместе с тем, следствием предполагает, что родственники военкома пытались вывезти часть имущества за границу, чтобы избежать ареста.

Пытаясь предотвратить дальнейшие правовые действия следствия, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу. Так, при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска,

– написали в Государственном бюро расследований

Кроме того, там добавили, что установили, что этот автомобиль зарегистрирован на невестку Борисова и является вещественным доказательством по делу бывшего военкома.

Обратите внимание! Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы. Это следующие статьи Уголовного кодекса:

статья 368-5;

часть 5 статьи 407;

часть 4 статьи 409.

Заключение под стражу Борисова