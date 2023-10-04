Суд отправил под стражу мэра Сум Александра Лысенко

Одиозному мэру Сум Александру Лысенко избрали меру пресечения. Мужчину взяли под стражу.

Суд принял решение о взятии Лысенко под стражу на 2 месяца. Кроме того, мэр Сум также может оплатить залог. Его сумма составляет 3 миллиона гривен.

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Лысенко, задержанный на взятке, заявил, что якобы не видел никаких денег.

Средств ни при обыске, ни при задержании я не получал. Этих денег я не видел, не получал и рядом с ними не находился. С фото можно подумать, что я был рядом с машиной, где были деньги. Но это не соответствует действительности,

– заявил мэр Сум.

Лысенко задержали на взятке

Лысенко "поймали" с поличным. Его и директора департамента городского совета задержали при получении очередного транша взятки. В САП отметили, что за осень 2022 – осень 2023 они получили неправомерную выгоду в размере 2 130 000 гривен.

Взятки получали от компании, занимающейся вывозом мусора. Взятки получали от компании, занимающейся вывозом мусора. В СБУ рассказали, что бизнесу угрожали искусственным созданием проблем.