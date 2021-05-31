31 мая задержанной планируют объявить обвинение по 3 статьям по "организации беспорядков". Об этом заявил адвокат девушки Романа Протасевича Александр Филинанович.
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Заседание закрыто, поэтому без комментариев. Защита будет добиваться судебной проверки законности задержания,
– рассказал адвокат.
Отметим, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей говорил, что Сапегу могут помиловать, поскольку она – гражданка России.
Дело Сапеги
По предварительным данным, девушку подозревают в:
- организации массовых беспорядков,
- организации действий, грубо нарушающих общественный порядок,
- разжигании социальной ненависти к силовикам.
Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Главное о задержании Протасевича и его девушки
- 23 мая в Минске посадили пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Это случилось после фейкового сообщения белорусских диспетчеров о заминировании.
- На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их обоих задержали.
- Белорусские силовики опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что он находится в СИЗО, а с его здоровьем якобы все в порядке. Однако на лице активиста были видны следы от побоев, которые пытались замаскировать.
- Впоследствии появилось видео на котором девушка Протасевича "призналась", что она якобы является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о правоохранителях.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал активиста "экстремистом", а девушку – "его союзницей".
- Международное сообщество возмутилось такими действиями белорусских властей. Ряд стран мира запретили авиасообщение с государством.