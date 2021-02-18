Белорусские журналистки Екатерина Андреева и Дарья Чульцова в ноябре 2020 года делали прямое включение с акции в центре Минска. Их задержали правоохранители, сначала составили админпротоколы, а затем открыли уголовное производство. 18 февраля судья приговорила девушек к 2 годам заключения.

Почему происходил стрим

15 ноября 2020 года журналистки белорусского издания "Белсат" приехали на площадь Перемен. В этот день горожане чтили память Романа Бондаренко, который погиб после избиения силовиков.

К теме В Беларуси силовики массово обыскивают журналистов и правозащитников: есть задержанные

В прямом включении журналистки показали жестокий разгон этой акции и разрушение белорусскими правоохранителями народного мемориала на площади.

В день акции Андрееву и Чульцову задержали правоохранители составили протоколы административных нарушений. Их обвинили в несанкционированной акции протеста и отказе сотрудничать с милицией.

Мера пресечения за профессиональную деятельность

Через два дня состоялся суд, где журналисток наказали за профессиональную деятельность и избрали меру пресечения – 7 суток административного ареста. В постановлении отмечалось, что состава преступления в их действиях нет.

Еще через два дня им предъявили обвинения в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Девушек арестовали и этапировали в тюрьму. Там их держали в разных камерах.

Действия журналисток якобы повлекли нарушение общественного транспорта. Следствие утверждало, что стрим Андреевой и Чульцовой остановил движение 13 автобусных маршрутов, 3 троллейбусных и 3 трамвайных. Однако большая часть из них не имела даже остановки вблизи площади Перемен.

Как прошло судебное заседание

Во время судебного заседания сторона обвинения зачитала лингвистический анализ стрима. Однако языковеды опровергли наличие призывов и признаков организации действий.

Прокурор Алина Касьянчык заявила, что журналистки во время стрима выходили на проезжую часть. Это повлекло остановку движения и массовый выход на дорогу участниками акции. Таким образом их действия расценили как содействие организации массовых беспорядков.

Обвинения требовали для журналисток 2 года заключения в колонии общего режима. Судья поддержала.

После того судья переспросила, понимают ли девушки приговор. Их реакция была ироничной. Одна спросила: "Зачем это?", а другая – "Почему не 25 лет сразу?".

К теме Задержания швейцарской журналистки и яркие акции: протесты в Беларуси 31 января – фото, видео

Что постановил суд