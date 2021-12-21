Суд на Донбассе отправил за решетку пособницу боевиков

Жительницу Донецка признали виновной в содействии деятельности террористической организации. Суд уже назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Женщину обвиняют сразу по нескольким статьям. Ее вину удалось доказать в суде.

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Что инкриминируют женщине

По данным следствия, в октябре 2021 года женщина, проживавшая в Донецке, на задание представителя незаконных вооруженных формирований России переместила ранее обустроенный на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области схрон из:

боевыми припасами,

взрывчатыми устройствами и веществами.

Для этого она арендовала квартиру и спрятала запрещенные предметы в пакетах с мукой. По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны были использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинским властям территории.

Совместными усилиями правоохранителей преступление удалось предотвратить, а пособницу террористов задержать.

Кроме того, еще одной задачей женщины было осуществление фото- и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, которые являются объектами террористической уязвимости в Краматорске.

Женщине предъявлено обвинение по статьям:

258-3 о создании террористической группы или террористической организации;

263 о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Теперь она проведет за решеткой следующих 8 лет.