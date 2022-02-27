Суд в Гааге получил иск Украины о нападении России
Источник:fCommuniqué_Presse
Россия будет нести ответственность за свою военную агрессию против Украины. Наше государство подало иск в Международный суд ООН в Гааге. И его уже получили.
Украина возбудила дело против РФ. Наше государство требует привлечения страны-агрессора к ответственности за агрессию.
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В своем заявлении Украина также обвиняет РФ в "плановых действиях геноцида в Украине" и утверждает, что Россия намеренно убивает людей украинской национальности и серьезно нарушает их территориальную целостность.
РФ признала так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", а затем провела специальную военную операцию против Украины,
– говорится в письме.
Суд в Гааге получил иск Украины против РФ / Скриншот
Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. "Просим суд немедленно наказать Россию, прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", – заявил президент.
Кстати, утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Агрессор обстреливает города ракетами и пошел в наземное наступление на Юге, Востоке и Севере. В Украине было введено военное положение. ВСУ мощно отражают нападение врага. Хронологию событий читайте в статье.
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