Печерский районный суд Киева 13 мая избирает меру пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Его подозревают в государственной измене и покушении на растрату государственных ресурсов в Крыму.

Прокуроры требуют взятия под стражу политика. Кроме того, Офис генпрокурора определил залог Путина для Медведчука в размере чуть более 300 миллионов гривен.

Важно Офис генпрокурора будет просить суд взять под стражу Медведчука

Отметим, ранее СНБО заблокировал все активы и счета кума Путина, наложив на него санкции. Поэтому, вероятно, он не сможет использовать их для внесения залога.

Суд избирает меру пресечения Виктору Медведчуку, смотрите трансляцию:

Что известно о судье, который ведет заседание

Помощники Медведчука рассказали "Сегодня", что заседание будет вести судья Вячеслав Пидпалый.

Журналист Назар Приходько отметил, что этот судья известен тем, что снял арест со счетов члена "семьи" Януковича. Кроме того, Пидпалый в 2018 году дал доступ к телефонным разговорам и переписке журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских в рамках дела против директора НАБУ Артема Сытника.

Что известно о деле Медведчука