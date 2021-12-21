Более того, водитель после этого еще и пытался убежать. 20 декабря политику избрали меру пресечения.
В этот же день Депутату, который насмерть сбил велосипедиста под Черниговом, объявили о подозрении
Смертельная авария с велосипедистом на Черниговщине: водителю избрали меру пресечения
Депутат Бахмачского городского совета Виктор Мищук, как стало известно утром 20 декабря, официально является подозреваемым в совершении ДТП.
- Следствие считает, что политик 18 декабря на улице Батуринской в Бахмаче сбил велосипедиста.
- Врачи не смогли спасти тому жизнь из-за сложных травм.
- Тем временем депутат пытался сбежать, но въехал в кювет.
Суд уже избрал меру пресечения Мищуку. Подозреваемый 60 дней будет находится в СИЗО без права внесения залога.
- Депутат на заседании, заметим, признал, что сбил человека.
- Но возразил, что на момент аварии был нетрезвым.
Напомним, пройти проверку на состояние опьянения на месте аварии водитель отказался.
Читайте о резонансных авариях в Украине и мире 20 декабря:
- В Ровенской области на скользкой дороге столкнулись сразу 8 автомобилей.
- В Баварии грузовик врезался в военную колонну США.
- В Польше в двух авариях погибли граждане Украины.
Больше об аварии с депутатом в Бахмаче: смотрите видео