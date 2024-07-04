Украинца на 56 лет лишили водительских прав: за что его наказал суд

Суд в Ровенской области лишил мужчину права управления автомобилем на 56 лет. Оказалось, что водитель уже не впервые привлекался к ответственности.

Стоит отметить, что водитель не выполнял предыдущие судебные решения. Теперь, благодаря изменениям в законодательстве, суд может добавлять неотбытые части наказания к назначенному административному взысканию.

Читайте также В Германии женщина получила более суровое наказание, чем насильник, которого та назвала "свиньей"

Мужчину лишили водительских прав на 56 лет

Гощанский районный суд привлек к ответственности 29-летнего украинца за неоднократное управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Поскольку нарушитель садился за руль даже несмотря на судебный запрет, его лишили права управлять автомобилем на на 56 лет 6 месяцев и 14 дней.

По словам журналистов, правоохранители на трассе Киев – Чоп остановили автомобиль, водитель которого странно себя вел.

Были суженные зрачки глаз, которые не реагировали на свет, дрожание рук, неестественная бледность лица. От освидетельствования на употребление наркотиков отказался категорически,

– рассказали в патрульной полиции.

Согласно материалам дела, за управление транспортными средствами в состоянии опьянения нарушителя пять раз привлекали к ответственности. Последний раз ему запретили садиться за руль на 10 лет, впрочем он это требование проигнорировал.

Мужчина отказался от прохождения медицинского осмотра. В результате, суд назначил ему взыскание в виде административного ареста на 15 суток, и еще раз лишил права управления транспортными средствами на 10 лет, но на этот раз добавил и неотбытые части прежних пяти взысканий.