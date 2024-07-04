Варто зазначити, що водій не виконував попередні судові рішення. Тепер, завдяки змінам у законодастві, суд може додавати невідбуті частини покарання до призначеного адміністративного стягнення.

Читайте також У Німеччині жінка отримала суворіше покарання, аніж ґвалтівник, якого та назвала "свинею"

Чоловіка позбавили водійських прав на 56 років

Гощанський районний суд притягнув до відповідальності 29-річного українця за неодноразове керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Оскільки порушник сідав за кермо навіть попри судову заборону, його позбавили права керувати автомобілем на на 56 років 6 місяців і 14 днів.

За словами журналістів, правоохоронці на трасі Київ – Чоп зупинили автомобіль, водій якого дивно поводився.

Були звужені зіниці очей, які не реагували на світло, тремтіння рук, неприродна блідість обличчя. Від освідування на вживання наркотиків відмовився категорично,

– розповіли в патрульній поліції.

Відповідно до матеріалів справи, за керування транспортними засобами у стані сп'яніння порушника п'ять разів притягали до відповідальності. Востаннє йому заборонили сідати за кермо на 10 років, втім він цю вимогу проігнорував.

Чоловік відмовився від проходження медичного огляду. В результаті, суд призначив йому стягнення у вигляді адміністративного арешту на 15 діб, і ще раз позбавив права керування транспортними засобами на 10 років, але цього разу додав і невідбуті частини колишніх п'яти стягнень.