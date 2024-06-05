120 миллионов гривен в доход Украины: суд национализировал имущество предателя Балицкого

Благодаря действиям Службы безопасности Украины удалось национализировать имущество коллаборанта Евгения Балицкого. Так, в доход нашей страны перейдет 120 миллионов гривен из имущества предателя.

Среди изъятых активов как движимое, так и недвижимое имущество. Часть из него была оформлена на родных и близких гауляйтера.

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Имущество предателя Балицкого национализировали

По материалам СБУ удалось национализировать имущество предателя Балицкого. Так, Высший антикоррупционный суд 5 июня удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов коллаборанта. Общая стоимость национализированного имущества составляет более 120 миллионов гривен.

Часть движимого и недвижимого имущества была записана на семью Балицкого – жену, сына и отца. Впрочем, его также удалось национализировать.

Среди изъятых активов – киевская компания, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов. Остальное национализированное имущество находится на временно захваченной части Запорожской области. В частности, говорится о 5 легких самолетов, 3 квартиры, частный дом, 2 земельных участка и 4 автомобили премиум-класса, в частности Lexus и BMW.

Кроме того, национализировано 100% уставного капитала шести предприятий во временно оккупированном Мелитополе. Среди них – местная телерадиокомпания, которая работает на агрессора.

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