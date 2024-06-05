120 миллионов гривен в доход Украины: суд национализировал имущество предателя Балицкого
Источник:СБУ
Благодаря действиям Службы безопасности Украины удалось национализировать имущество коллаборанта Евгения Балицкого. Так, в доход нашей страны перейдет 120 миллионов гривен из имущества предателя.
Среди изъятых активов как движимое, так и недвижимое имущество. Часть из него была оформлена на родных и близких гауляйтера.
Важно Работал еще на КГБ: суд вынес приговор 74-летнему корректировщику огня по Яворовскому полигону
Имущество предателя Балицкого национализировали
По материалам СБУ удалось национализировать имущество предателя Балицкого. Так, Высший антикоррупционный суд 5 июня удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов коллаборанта. Общая стоимость национализированного имущества составляет более 120 миллионов гривен.
Часть движимого и недвижимого имущества была записана на семью Балицкого – жену, сына и отца. Впрочем, его также удалось национализировать.
Среди изъятых активов – киевская компания, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов. Остальное национализированное имущество находится на временно захваченной части Запорожской области. В частности, говорится о 5 легких самолетов, 3 квартиры, частный дом, 2 земельных участка и 4 автомобили премиум-класса, в частности Lexus и BMW.
Кроме того, национализировано 100% уставного капитала шести предприятий во временно оккупированном Мелитополе. Среди них – местная телерадиокомпания, которая работает на агрессора.
Важно Ключ к Югу․ Как и благодаря кому Кремль готовил оккупацию Мелитополя
Последние новости о предателе Балицком
- 23 апреля 2024 года Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать имущество бывшего народного депутата, заочно осужденного за госизмену Евгения Балицкого. Речь шла об имуществе, которое национализировали 5 июня.
- В июне 2023 года Евгения Балицкого заочно осудили за государственную измену. Бывшему нардепу присудили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал коллаборациониста виновным в участии и организации незаконных референдумов на временно оккупированных территориях, а также в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.
- Стоит отметить, что Балицкий – бывший депутат от ныне запрещенной партии ОПЗЖ. Он один из первых публично поддержал российское вторжение, а впоследствии стал гауляйтером на оккупированной части Запорожской области.
- В июле 2022 года Балицкий также одним из первых получил российский паспорт на территории оккупированного Запорожья. Уже в сентябре того же года предатель вступил в путинскую партию "Единая Россия".