Прокурор объяснил, почему за Мудру просят 150 миллионов гривен залога при значительно более крупных активах
Прокурор САП заявил, что бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра может владеть активами на сумму свыше 250 миллионов гривен. При этом сторона обвинения просит установить для нее залог в размере 150 миллионов гривен.
Об этом сообщил прокурор САП во время заседания ВАКС, передает "Радио Свобода".
Что сказал прокурор о Мудрой
Прокурор привел данные о задекларированном имуществе Мудрой и сведения, полученные в ходе негласных следственных действий.
Все это свидетельствует о том, что у госпожи Мудрой официально задекларировано не один десяток миллионов гривен, а в совокупности с теми вещами, которые обсуждаются, есть основания утверждать, что в распоряжении госпожи Мудрой могут находиться активы в виде ценных бумаг, украшений, транспортных средств, недвижимости, имущественных прав на сумму свыше 250 миллионов, поэтому мы ходатайствуем о залоге в размере 150 миллионов гривен,
– пояснил прокурор.
По его словам, у подозреваемой есть квартира площадью более 57 квадратных метров стоимостью свыше 8 миллионов гривен, а также – парковочное место и объект незавершенного строительства.
Мудра также владеет драгоценными украшениями, в частности кольцом с бриллиантами, браслетом Cartier и дорогими наручными часами. Часть украшений, по утверждению обвинения, не была задекларирована.
Кроме того, прокурор сообщил о ценных бумагах и средствах на счетах в долларах, евро, гривнах и шекелях.
Следствие также пришло к выводу, что у Мудры есть Range Rover стоимостью около 120 тысяч евро и средства от продажи квартиры в 2026 году.
Прокурор также заявил, что бывшая заместительница главы ОП намеревалась переоформить часть активов на близких лиц. По его словам, она регулярно помогает матери, проживающей в Израиле, и финансирует обучение дочери в США.
Сторона обвинения также предупредила, что у Мудры есть связи в пограничной службе, которые могут способствовать ее выезду за границу.
Между тем ее готовы взять на поруки два человека, в частности, главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович. Он сообщил, что знаком с Мудрой уже несколько лет – она посещала общину, чтобы "помолиться и быть на связи с Всевышним".