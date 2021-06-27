Суд над пойманным на взятке мэром Воловец от "слуг" затягивают: сорвали 8 заседаний – СМИ

По информации из источников в районном суде, закарпатское руководство "Слуги народа" давит на суд. Судьи райцентра не могут противостоять давлению председателя Закарпатского областного совета Алексея Петрова, и уже 8 раз вынуждены были перевести судебное заседание. Это продолжается с ноября 2020 года.

По информации журналистов, судьи жалуются, что им звонят с угрозами, чтобы они не рассматривали дело о мэре-взяточнике. Мол, он победил на выборах от правящей партии, а приговор взяточнику будет бросать тень на областное руководство и президента Зеленского. Поэтому и нужно спустить дело на тормозах.

Сорвали уже 8 судебных заседаний, сообщают СМИ. Пока ни одно полноценное заседание так и не состоялось. Мэр продолжает ходить на работу.

Напомним, 10 ноября 2020 года на взятке СБУ задержали Михаила Попелича, голову Воловецкой ОТГ.

Задерживали за "откат" за тендеры на дороги и тротуары в размере 80 тысяч гривен. Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы ранее заключенного с подрядчиком договора. В случае отказа Михаил Попелич угрожал предпринимателю не подписать акты выполненных работ, сообщают СМИ.

На выборах 25 октября победителем Воловецкой ОТГ стал действующий глава Попелич Михаил Андреевич, который баллотировался от партии "Слуга народа".