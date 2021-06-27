За інформацією журналістів, судді бідкаються, що їм телефонують із погрозами, аби вони не розглядали справу про мера-хабарника. Мовляв, він переміг на виборах від провладної партії, а вирок хабарнику буде кидати тінь на обласне керівництво та президента Зеленського. Тому й потрібно спустити справу на гальмах.

Зірвали вже 8 судових засідань, повідомляють ЗМІ. Наразі жодне повноцінне засідання так і не відбулося. Мер продовжує ходити на роботу.

Нагадаємо, 10 листопада 2020 року на хабарі СБУ затримала Михайла Попелича, голову Воловецької ОТГ.

Затримували за "відкат" за тендери на дороги та тротуари у розмірі 80 000 гривень. Посадовець вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг. Розмір хабара становив 10% від суми раніше укладеного з підрядником договору. У разі відмови Михайло Попелич погрожував підприємцю не підписати акти виконаних робіт, повідомляють ЗМІ.

На виборах 25 жовтня переможцем на Воловецькій ОТГ став чинний голова Попелич Михайло Андрійович, який балотувався від партії "Слуга народу".