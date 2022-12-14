Тюрьма для Путина: где и как будет отбывать наказание российский диктатор

Когда Путин получит приговор Международного уголовного суда, встанет вопрос, в какое государство российскому лидеру купят последний билет. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Есть ли у МКС своя тюрьма

МКС имеет целый комплекс учреждений, а с 2008 года, после проведения конкурса архитектурных проектов, здания суда будут организованы в целый городок. Однако среди них нет собственной тюрьмы. Центр содержания МКС, расположенный в нидерландском тюремном комплексе в Схевенингене, рассчитан исключительно на временное пребывание подозреваемого в соответствии с приказом суда.

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Условия в центре близки к курортным: ежедневно задержанные могут гулять, заниматься спортом и развиваться. Им гарантирован доступ к компьютеру, а также к материалам дела в электронном формате. Задержанные могут встречаться с родственниками, защитниками и консульским представителем. В их распоряжении – большая библиотека, а также кухня, на которой они могут готовить из продуктов, закупаемых центром согласно сформированному списку. В противном случае задержанным дают готовую пищу, отвечающую стандартам диетологии. Подозреваемые имеют доступ к качественным медицинским услугам.

Российским преступникам в Гааге будут обеспечивать психическое, физическое и духовное благополучие с учетом их культурной принадлежности и уровня развития личности, хотя с последними элементами суду не придется прилагать больших усилий. Если сравнить, какие условия создали россияне для украинских военнопленных и гражданских, задержанных в процессе фильтрации, с должными, по мнению МКС, создается впечатление, что личности преступников не развиваются вообще.

Если нет собственной тюрьмы, где исполняют приговор

Наказания, присужденные МКС, достигают 30 лет, а иногда – пожизненного заключения. Поскольку центр содержания не предусматривает возможности столь длительного пребывания, у суда существует отдельная система исполнения приговоров.

Часть Х Римского устава, в частности статья 103, а также правило 200(1)(5) Правил процедур и доказывания МКС содержат положения, регулирующие дальнейшую судьбу осужденного после вынесения приговора. Так, суд и государства-члены заключают соответствующие соглашения, в которых последние дают согласие стать "островом Святой Елены" для международных преступников. На сегодняшний день таких государств четырнадцать: Аргентина, Австрия, Бельгия, Колумбия, Дания, Финляндия, Грузия, Мали, Норвегия, Сербия, Словения, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Испания.

Упомянутые государства должны обеспечить преступнику надлежащие условия содержания в соответствии с действующими международными стандартами. С этой целью в учреждения отбывания наказания должна допускаться миссия Международного комитета Красного Креста. Государства не вправе амнистировать международного преступника или пересмотреть степень наказания. Суд регулярно получает отчеты об условиях пребывания осужденных.

В то же время МКС не может заставить государство разместить у себя преступника. Это называется "принципом двойного согласия": каждый раз, учитывая культурные особенности и личность осужденного, суд составляет список потенциальных мест отбывания наказания. Если государство из списка имеющих соответствующие соглашения с МКС соглашается стать "местом изгнания", преступника доставляют туда.

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А Путина куда

Согласно статье 103 Римского устава, при выборе государства исполнение приговора МКС должно принимать во внимание, среди прочего, мнение осужденного и его гражданство. Суд также настаивает, на том, что учитывает культурную идентичность и необходимость сохранить социальные связи осужденного.

Из упомянутых государств для Путина "ближайшими" являются Грузия, Сербия и Финляндия. В частности, первое государство имеет свой интерес, чтобы разместить российского диктатора: он фигурирует как преступник и в случае деяний, совершенных в ходе вооруженного конфликта в 2008 году. Кроме того, в Грузии Путину обеспечат частицу "русского мира" в виде русскоязычных сокамерников.

Правда, для российского президента существует более привлекательная опция: в Швейцарии, активно сотрудничающей с МКС, сейчас "залегла на дно" Алина Кабаева с четырьмя детьми. Учитывая тот факт, что члены семьи диктатора имеют швейцарское гражданство, при условии, что государство выразит такое стремление, Путина могут разместить на длительный срок в условиях повышенного комфорта.

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Нужен ли российский руководитель в Украине

Пребывание Путина в реалиях украинских заключенных стало бы одним из проявлений естественной справедливости. Однако помешает то, что Украина не ратифицировала Римский устав и не заключила соответствующее соглашение с МКС. И хотя ничего не мешает повторить "грузинский сценарий", нужен ли нам Путин здесь? Удерживать десятилетиями обидчика украинской нации за деньги налогоплательщиков выглядит нецелесообразным. Более того, обеспечить безопасность Путину в заведении для отбывания наказания будет сложно: в Украине у диктатора – только враги. Оставим вопрос места заключения на усмотрение МКС.