Нужен справедливый приговор по поводу убийц, – Зеленский о том, каким он видит суд над Путиным

Владимир Зеленский обратился к студентам ведущих университетов Нидерландов и ответил на волнующие их вопросы. В частности, президент рассказал о собственном видении, каким должен быть суд на Путиным и его приспешниками.

Он подчеркнул, что процедура может иметь любое название, но самый главный результат. Однако пока создание спецтрибунала продолжается медленно.

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Страны должны объединиться

Владимир Зеленский на видеовстрече со студентами университетов Нидерландов пояснил, что Украине нужен реальный и справедливый приговор всем убийцам и руководству, которое отдавало приказы. Однако безразлично, какой именно будет эта процедура – самое главное это результат. Название не должно изменять сущности.

Мы с вами понимаем, что от названия ничего по содержанию не зависит. Главное – это результат. Это самое важное,

– акцентировал Зеленский.

Президент добавил, что трибунал над военными преступниками является сложной миссией. Он убежден, что для их осуждения необходимо обладать единством, ведь лидеры государств должны согласиться наказать главу другой страны. Это тяжело даже несмотря на то, что Владимир Путин начал войну против Украины.

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