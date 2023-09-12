Він наголосив, що процедура може мати будь-яку назву, але найголовніше результат. Однак наразі створення спецтрибуналу триває повільно.

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Країни повинні об'єднатися

Володимир Зеленський на відеозустрічі зі студентами університетів Нідерландів пояснив, що Україні потрібен реальний та справедливий вирок для всії вбивць та керівництва, яке віддавало накази. Однак байдуже, якою саме буде ця процедура – найголовніше це результат. Назва не повинна змінювати суті.

Ми з вами розуміємо, що від назви нічого по змісту не залежить. Головне це результат. Це найважливіше,

– акцентував Зеленський.

Президент додав, що трибунал над воєнними злочинцями є складною місією. Він переконаний, що для їх засудження необхідно мати єдність, адже лідери держав повинні зголоситися покарати очільника іншої країни. Це важко навіть попри те, що Владімір Путін розпочав війну проти України.

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