Він наголосив, що процедура може мати будь-яку назву, але найголовніше результат. Однак наразі створення спецтрибуналу триває повільно.
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Країни повинні об'єднатися
Володимир Зеленський на відеозустрічі зі студентами університетів Нідерландів пояснив, що Україні потрібен реальний та справедливий вирок для всії вбивць та керівництва, яке віддавало накази. Однак байдуже, якою саме буде ця процедура – найголовніше це результат. Назва не повинна змінювати суті.
Ми з вами розуміємо, що від назви нічого по змісту не залежить. Головне це результат. Це найважливіше,
– акцентував Зеленський.
Президент додав, що трибунал над воєнними злочинцями є складною місією. Він переконаний, що для їх засудження необхідно мати єдність, адже лідери держав повинні зголоситися покарати очільника іншої країни. Це важко навіть попри те, що Владімір Путін розпочав війну проти України.
Путіна оголосили в розшук
- У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна за депортацію українських дітей на довічний термін. Формально, якщо він полетить в одну зі 123 країн світу, то його повинні затримати.
- У президента Росії були нібито союзники – президент Бразилії заявив, що того не затримуватимуть під час саміту G20 в Ріо-де-Жанейро. Однак згодом він передумав та забрав свої слова назад.
- У липні у Гаазі створили Міжнародний центр розслідування злочинів, пов'язаних з агресією окупантів проти України. Ця структура допоможе довести звірства росіян для проведення трибуналу, формат якого ще невідомий.