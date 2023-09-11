Політолог-міжнародник Руслан Осипенко пояснив 24 Каналу, як та навіщо Лула да Сілва грає на нервах кремлівського диктатора. Зазначимо, що в Офісі Президента назвали заяву лідера Бразилії неприйнятною, зауваживши, що Лула да Сілва виступає за беззаконня "заради російських вбивць".

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"Перекладаю з дипломатичної мови на просту, щоб зрозуміло було загалу – Лула да Сілва принижує Путіна. Чим більше триватиме ця дискусія, тим більше він буде принижений. Від нього (Лула да Сілва – 24 Канал) залежить, чи приїде диктатор на саміт G20, арештують його чи ні", – мовив Осипенко.

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Амбіції Путіна дорого коштують

Президент Бразилії підіймає свій імідж і принижує Путіна. Диктатор своїми руками створив таку геополітичну ситуацію, де Росія втратила всі свої важелі впливу й статус наддержави.

Тепер від Лула да Сілва залежить куди їхати Путіну, а куди не їхати,

– зазначив політолог-міжнародник.

Водночас сам диктатор, ймовірно, не повністю усвідомлює, у якій ситуації опинився. Громадянам Росії пропаганда показує ідеальну картинку, де Путін нібито зовсім не вигнанець й ще має авторитет.

"Його (Путіна – 24 Канал) запросять навіть на саміт ініціативи "Один пояс, один шлях". Інформацію для пропагандистів і "красивої" картинки нададуть. Але натомість доведеться віддати ще один острів на Амурі або ще шість російських міст перейменувати на китайські. Він розплачується за свої пусті амбіції територіями, ресурсами, людьми. За нереальні речі втрачає реальні", – додав Осипенко.

Важливо! 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Його підозрюють у депортації українських дітей до Росії. За рішенням МКС, Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут та визнали юрисдикцію МКС. Ордер на арешт російських президента та омбудсменки діятиме до кінця їхнього життя.

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