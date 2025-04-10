Одиозному экс-главе ГФС Насирову суд продлил обязательства на 2 месяца, – Суспільне

Высший антикоррупционный суд продлил экс-руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде обязательства до 10 июня. Его подозревают во взяточничестве.

Судебное заседание прошло в четверг, 10 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Суд наложил на Насирова ряд обязанностей

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и наложил на Насирова ряд обязанностей.

В частности, ему нельзя выезжать за пределы Киевской области, нужно носить электронный браслет и сдать свой загранпаспорт.

Напомним, что суд над Насировым должен был пройти еще накануне, 9 апреля. Но защита заявила, что его подзащитный мобилизовался в ВСУ, поэтому подал ходатайство о приостановлении уголовного производства.

Правда, уже 10 апреля командир 101 бригады, где якобы подсудимый должен был служить сапером, отменил свой приказ и признал ошибку.

Сейчас в бригаде проводят служебное расследование по этому случаю.

Напомним, что Роман Насиров получил более 722 миллионов гривен взятки. За эти средства он должен был обеспечить возмещение НДС в более 3,2 млрд гривен подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам. Вероятно, речь идет об олигархе Олеге Бахматюке и его UkrLandFarming.