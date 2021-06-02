Суд наложил арест на испанскую виллу и счета Шария, – СМИ

Печерский суд Киева наложил арест на имущество и банковские счета одиозного блогера Анатолия Шария. Соответствующее решение служители Фемиды одобрили 2 июня.

Суд наложил арест на имущество Шария, которое тот купил "за русские деньги". Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.

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На какое имущество Шария наложили арест

Виллу в испанском городе Таррагона;

жилье в Тарагоне;

три счета в банках: российском Raiffeisen Bank, испанском Caixabank и Люксембургском East-West United Bank S.A

"Суд также принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну в Hsbc Bank Canada,

– рассказал Бутусов.

Реакция Шария

Пророссийский блогер уже отреагировал на решение суда. Он возмутился, что украинский суд арестовал его имущество несмотря на то, что он уже 10 лет здесь не живет. Такие действия он назвал "безумием" украинской власти.

Что известно о подозрении блогеру

16 февраля блогеру объявили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия людей.

Шарий заявляет, что дело против него – "политическое".

25 февраля подозреваемого объявили в розыск. Все потому, что он несколько раз не явился на допрос. Заметим, неизвестно, где именно находится Шарий. Вероятнее всего, последние 4 года он живет в Испании.



Главное о подозрении Шарию / Инфографика 24 канала