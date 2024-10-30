В АРМА объяснили отмену судом ареста средств российского онлайн-казино Pin-Up

Печерский районный суд 30 октября удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР) об аресте 2,6 миллиарда гривен онлайн-казино Pin-Up, связанного с российским бизнесом. Накануне Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обратилось в ГБР с просьбой наложить новый арест на эти средства.

Об этом 24 Каналу рассказала глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума, отметив, что Печерский суд 29 октября принял быстрое, молниеносное решение, отменив арест на самом деле денег страны-агрессора. Однако 30 октября так же молниеносно сработало и Государственное бюро расследований и АРМА.

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Средства агрессора должны работать на государство Украина

Нацагентство по розыску и менеджменту активов получило еще 13 мая 2024 года решение Печерского районного суда о наложении ареста на счета онлайн-казино Pin-Up в рамках уголовного производства ГБР.

АРМА получило также запрос на поиск средств, что лежат на счетах в безналичной форме, принадлежащих трем юридическим лицам. В результате обработки запроса АРМА нашло наибольшую сумму – почти 2,6 миллиарда гривен, которые принадлежали юридическому лицу ООО "Укр Гейм Технолоджи" (онлайн-казино Pin-Up).

АРМА получило также другое решение – постановление Печерского районного суда о передаче этих средств в управление Агентству. Соответственно, были обращения с 10 запросами в банковские учреждения и 30 требованиями о списании средств на счет АРМА.

В течение недели мы списывали эти средства на свой счет, который размещен исключительно в Государственном банке, и сразу разместили их на депозитном счете для того, чтобы государство получало процент. Эти средства должны работать исключительно на государство,

– подчеркнула председатель АРМА.

Обратите внимание! Арестованные средства онлайн-казино Pin-Up уже направлены на поддержку ВСУ. АРМА ранее конвертировала их в военные облигации.

Именно закупка военных облигаций, как отметила она, является исключительной компетенцией Национального агентства. Оно имеет возможность приобрести 80% от общего списанного арестованного объема средств, что и было сделано.

АРМА в первую очередь действует в соответствии с требованиями закона и проверяет, и должно было бы увидеть полный текст решения в Едином судебном реестре. Однако его до сих пор нет,

– отметила Дума.

Также Нацагентство должно было бы удостовериться относительно владельца и проверить у Службы Безопасности на причастность его к России. А это, по ее словам, установлено органом досудебного расследования и определено в постановлении Печерского районного суда.

Постановление правительства №187 от 3 марта 2022, которое, защищая национальные интересы во время войны, четко устанавливает мораторий на возврат средств, которые могут принадлежать России, ее бенефициарам или аффилированным лицам.

Поэтому Национальное агентство, заявило, что оснований для возврата этих средств не видит, даже если бы имело полный текст решения суда в Реестре.

Мы сразу обратились в ГБР, которое в свою очередь обратилось в Госфинмониторинг. Он также применил дополнительные меры блокировки этих средств. И сегодня по нашему обращению и ходатайству, ГБР добилось молниеносного, очень быстрого результата в интересах государства,

– отметила Елена Дума.

Напомним, что Pin-Up входит в первую пятерку крупнейших игорных компаний в Украине. Также Государственное бюро расследований установило, что онлайн-казино Pin-Up с 19 января 2022 года до 26 февраля 2024 года перечислило более 170 миллионов гривен лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют россияне.