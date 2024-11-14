Нардепу Тищенко суд не успел продлить меру пресечения

Суд в четверг, 14 ноября, не успел продлить меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Между тем, срок действия содержания под домашним арестом для народного избранника истекает уже 16 ноября.

Он подозревается в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Тищенко говорит, что не приходил в суд, потому что ему было плохо

Пытались избрать Тищенко меру пресечения в четверг, 14 ноября, в Печерском райсуде Киева.

Прокурор Иван Столяр рассказал, что заседание по этому вопросу должно было состояться еще 8 ноября, но нардеп в зале суда не появлялся несколько раз.

Обвинение такие действия расценивает, как затягивание процесса, чтобы дождаться 16 ноября и оставить Тищенко без меры пресечения.

На последнем заседании судья спросил у нардепа, почему он не являлся на предыдущие заседания. Он заявил, что на этот раз он приехал вовремя, но слушания по неизвестным причинам затянули.

Нам говорят приходить раньше времени. Предупреждают не опаздывать. При этом мы приезжаем, но узнаем, что нам еще нужно ждать. Ну, как это назвать, как не безобразие,

– возмущался Тищенко в зале суда.

А в прошлые разы его не было на заседаниях, потому что ему якобы было плохо. Тищенко даже показал документы на этот счет.

Защита Тищенко затягивала заседание отводами

На этот раз заседание длилось 2 часа, но суду не удалось перейти к рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения или ее переизбрании.

"Сначала адвокат Тищенко заявил, что секретарь суда не сообщает о деле другого защитника по делу, поэтому попросил судью о его отводе. После того как судья отклонила его, адвокат нардепа начал ходатайствовать об отводе прокурора. После этого было ходатайство о том, чтобы присутствовавших журналистов вывели из зала суда, или же оставить только тех, которые пришли за "редакционными задачами". Следующим ходатайством была просьба перенести слушания дела из Печерского в Шевченковский суд. Когда это ходатайство также было отклонено, адвокат Тищенко заявил о предвзятости судьи и подал ходатайство о его отводе", – рассказали журналисты Суспильного.

А сам нардеп обратился к судье и рассказал, что в сети распространяется информация якобы об их "кумовстве".

В интернете это уже пишут. Я не хочу, чтобы кто-то считал, что мы в родстве. Что мы кумовья. Я не хочу это слышать. И хочу, чтобы мои адвокаты защищали мое достоинство и честь. Я же сам не против, чтобы вы были моим кумом,

– заявил Тищенко.

По просьбе журналистов показать, где появлялись новости о "кумовстве" с судьей, Тищенко заявил, что у него нет телефона согласно мере пресечения. Но при этом он на протяжении всего заседания сидел в iPhone.

После этого суд объявил перерыв до 15 ноября.