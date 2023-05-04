Суд обяжет ДТЭК подсоединить многоэтажку и вернуть застройщику 3 миллиона гривен, – СМИ

Хозяйственный суд Одесской области принял к рассмотрению иск строительной компании "Фамильный Дом", которая требует от АО "ДТЭК "Одесские электросети" выполнить условия договора и наконец подключить к оборудованию многоквартирный дом на Малиновского, 18.

Отдельно за срыв сроков подключения застройщик требует от энергетического монополиста вернуть ему более 2,5 миллиона гривен: 1,7 миллиона предоплаты и 940 тысяч гривен пени. Согласно договору, ДТЭК обязан был осуществить подключение еще 20 января 2022 года, а в случае превышения сроков более чем на 120 дней вернуть заказчику 80% уплаченных средств.

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Напомним, жители комплекса "Малинки" несколько лет ждут реконструкции своей трансформаторной подстанции. Все это время одесситы вынуждены оплачивать электроэнергию по грабительскому промышленному тарифу и круглосуточно сидеть без света, поскольку выделенных ДТЭК мощностей по временному подключению недостаточно для многоквартирного дома.

Под давлением общественности энергетический монополист приступил к работе лишь весной этого года и планирует закончить их, согласно своему ответу за подписью руководителя департамента развития сетей и технических соединений Руслана Житкевича, только во втором квартале текущего 2023 года.

Отметим, что это первый кейс, когда энергетического монополиста пытаются привлечь к ответственности за невыполнение своих обязательств. По данным общественной организации "Общая цель", с проблемами подключения и завышенных тарифов на электроэнергию столкнулись жители нескольких десятков одесских жилых комплексов. Несколько дней назад общественные деятели объединили жителей одесских многоквартирных так называемых "проблемных" домов в борьбе за их права и будут добиваться реакции на действия энергетического монополиста на всех уровнях власти.