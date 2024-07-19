Суд ООН признал незаконными израильские поселения на оккупированных территориях

Международный суд ООН постановил, что поселенческая политика Израиля на оккупированном им Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме нарушает международное право.

Об этом говорится в заключении, который зачитал председатель Суда ООН Наваф Салам.

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Отмечают, что размещение Израилем поселенцев на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме и сохранение Израилем их присутствия там "противоречит статье 49 IV Женевской конвенции".

Судом признано, что израильская поселенческая политика расширяется, и что использование Израилем природных ресурсов на оккупированных территориях не соответствует его обязательствам по международному праву как государства-оккупанта.

Что известно об оккупации территорий

Израиль захватил Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа в ходе войны 1967 года. Израиль считает Западный берег спорной территорией, будущее которой должно быть решено путем переговоров, и аннексировал Восточный Иерусалим в одностороннем порядке. Международное сообщество этого не признает.

В 2005 году Израиль вышел с территории сектора Газа, но после прихода там власти террористической группировки ХАМАС, в 2007-м – сохранил блокаду.