Печерский районный суд Киева не изменил меру пресечения в отношении нардепа Семенченко и оставил его под стражей. Его подозревают в создании "частной военной организации".

В суде, как и раньше, не позволили выпустить бывшего нардепа под залог. Соответствующее решение приняли 29 апреля.

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Решение суда

Суд вновь принял решение оставить Семена Семенченко под стражей. К тому же на странице в поддержку Семена Семенченко сообщили, что прокурор запросил справку в стороны защиты, действительно ли Семен Семенченко находился в зоне проведения АТО. Также там пишут, что "за месяц содержания под стражей не было проведено ни одного допроса".

Жена бывшего нардепа Наталья Музыка в фейсбуке сообщила, что прокурор заявил, что якобы будет ходатайствовать, чтобы Семенченко оставался под стражей все 12 месяцев, пока идет расследование.

Адвокат Семена Семенченко Владислав Добош в комментарии "Радио Свобода" рассказал, что решение суда не подлежит обжалованию в связи с тем, что оно является решением по ходатайству защиты.

"Отказали защите в изменении меры пресечения... Эта статья предусматривает обязательную альтернативу, но альтернативу в виде залога суд не применяет и по состоянию на сейчас не смягчает (меру пресечения– 24 канал). Мы считаем это признаком влияния на суд со стороны заинтересованных лиц", – рассказал адвокат.

Что этому предшествовало

7 апреля суд отклонил ходатайство защиты и оставил Семенченко в СИЗО. Хотя сам Семенченко просил не оставлять его под стражей, так как он имеет трех несовершеннолетних детей, которых надо содержать.

Коротко о деле Семена Семенченко