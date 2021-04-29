Печерський районний суд Києва не змінив запобіжний захід щодо нардепа Семенченка та залишив його під вартою. Його підозрюють у створенні "приватної військової організації".

У суді, як і раніше, не дозволили випустити колишнього нардепа під заставу. Відповідне рішення ухвалили 29 квітня.

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Рішення суду

Суд знову ухвалив рішення залишити Семена Семенченка під вартою. До того ж на сторінці на підтримку Семена Семенченка повідомили, що прокурор запросив довідку в сторони захисту, чи дійсно Семен Семенченко перебував у зоні проведення АТО. Також там пишуть, що "за місяць тримання під вартою не було проведено жодного допиту".

Дружина колишнього нардепа Наталка Музика в фейсбуці повідомила, що прокурор заявив, нібито клопотатиме, щоб Семенченко залишався під вартою всі 12 місяців, поки триває розслідування.

Адвокат Семена Семенченка Владислав Добош у коментарі "Радіо Свобода" розповів, що ухвала суду не підлягає оскарженню у зв'язку з тим, що вона є рішенням на клопотання захисту.

"Відмовили захисту у зміні запобіжного заходу… Ця стаття передбачає обов'язкову альтернативу, але альтернативу у вигляді застави суд не застосовує і станом на зараз не пом'якшує (запобіжний захист – 24 канал). Ми вважаємо це ознакою впливу на суд з боку зацікавлених осіб", – розповів адвокат.

Що цьому передувало

7 квітня суд відхилив клопотання захисту та залишив Семенченка в СІЗО. Хоча сам Семенченко просив не залишати його під вартою, бо він має трьох неповнолітніх дітей, яких треба утримувати.

Коротко про справу Семена Семенченка