Суд открыл дело об аннулировании лицензии канала"НАШ"

Окружной административный суд Киева 22 сентября открыл производство в отношении телеканала "НАШ". Так, пророссийский телеканал Евгения Мураева могут лишить лицензии на вещание.

Детали от ОАСК

Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства. Сторонам сообщать не будут.

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Ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему материалами, суд постановил открыть производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ 365",

– говорится в сообщении.

Заметим, иск в суд с требованием аннулировать лицензию подал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующее решение члены Нацсовета одобрили единогласно.

Почему "НАШ" хотят лишить лицензии

В эфире телеканала часто выступают гости, которые распространяют антиукраинские высказывания относительно Вооруженных сил, войны на Донбассе и тому подобное. В то же время журналисты им никак не возражают.

После эфира за 4 мая 2021 года Нацсовет назначил проверку на канале. Заметим, в этом эфире бывший лидер коммунистов Петр Симоненко негативно высказывался о Православной церкви Украины. Мол, ПЦУ "раскалывает Украину". Регулятор усмотрел в этом признаки разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти.

"НАШ" призвали вырезать эти заявления бывшего коммуниста. Однако руководство телеканала проигнорировало требование. Более того, программу с Симоненко еще несколько раз показали в эфире.